Рижское «Динамо» на домашней арене переиграло «Северсталь»
Хоккеисты рижского «Динамо» уверено победили на домашнем льду «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
У хозяев точными бросками отметились Увис Балинскис, Оскарс Цибульскис, Гунарс Скворцов, Кришьянис Редлихс и Робертс Липсбергс. У «Северстали» заброшенные шайбы на счету Дмитрия Кагарлицкого и Максима Трунева.
После этого матча рижане, набрав 42 очка в 45 встречах, находятся на 14-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» имея в активе 51 балл в 44 играх, занимают 13-е место на «Западе».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Северсталь - 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)
Голы:
Липсбергс (Цибульскис, Кулда), 2:46 (1:0). Редлихc К. (Счастливый), 5:32 (2:0). Скворцов (Редлихc К., Счастливый), 13:07 (3:0). Цибульскис (Дарзиньш, Бичевскис), 25:24 (4:0). Балинскис (Дарзиньш, Индрашис), 31:40 (5:0). Кагарлицкий (Уилсон, Мазур), 44:20 (5:1). Трунёв (Хацей), 55:43 (5:2).
Место и дата
03 января 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция