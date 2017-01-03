«ПСЖ», «Интер» и клуб из Китая претендуют на Алексиса Санчеса

Три клуба проявляют интерес к полузащитнику «Арсенала» Алексису Санчесу.

Больше всех хотят видеть у себя 28-летнего чилийца в «ПСЖ». Действующие чемпионы Франции готовы удвоить нынешнюю зарплату Санчеса, чтобы убедить его перебраться в Париж.

Также в борьбу за полузащитника намерен включиться неназванный клуб из Китая, который не пожалеет денег на приобретение и оклад игрока.

Третьим претендентом на Санчеса называется «Интер». Предложение клуба из Милана может составить 85 миллионов фунтов.

Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер рассчитывает, что один из его лидеров останется в команде, но в связи с поступающими предложениями клубу придется существенно поднять зарплату игроку или же продать его уже ближайшим летом, чтобы выручить на трансфере достойную компенсацию.

Добавим, что в нынешнем сезоне Санчес забил 12 голов и сделал восемь голевых передач в 20 матчах премьер-лиги. Также на его счету два гола и четыре передачи в шести играх Лиги чемпионов.