Владимир Соботка: Каждый видит, что в большинстве у нас не все гладко
Чешский нападающий «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями после матча с московским «Динамо».
– Можно ли сказать, что Новый
год как-то повлиял на качество игры?
– Мы проводили хорошие тренировки, поэтому не могу сказать, что это как-то повлияло. Мы старались сегодня изо всех сил, но не смогли использовать свои моменты.
– «Динамо» реализовало два большинства, у нас тоже были
шансы при игре в этом компоненте. Разница в реализации стала решающей?
– Несомненно. Каждый видит, что в большинстве у нас не все гладко. Мы отрабатываем это на тренировках, но пока не получается.
– Концовка выдалась жаркой. Не хватило совсем чуть-чуть
сравнять счет.
– В третьем периоде мы хорошо владели шайбой, контролировали ее, много времени проводили в их зоне, создавали моменты. Так нужно действовать на протяжении всей игры. Нужно не только бросать в первого попавшегося игрока, который стоит рядом, а более грамотно распоряжаться шайбой, - цитирует Соботку пресс-служба «Авангарда».
Напомним, хоккеисты московского «Динамо» переиграли на выезде омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Матч
Авангард - Динамо - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы:
Карпов (Кокарев, Хиетанен), 22:24 (0:1). Кокарев (Вишневский), 28:29 (0:2 - бол.). Лемтюгов (Соботка, Медведев), 50:35 (1:2). Карпов (Хиетанен, Терещенко), 52:08 (1:3 - бол.). Соботка (Лемтюгов, Михеев), 58:55 (2:3).
Место и дата
03 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция