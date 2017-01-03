Владимир Соботка: Каждый видит, что в большинстве у нас не все гладко

Чешский нападающий «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями после матча с московским «Динамо».

– Можно ли сказать, что Новый год как-то повлиял на качество игры?

– Мы проводили хорошие тренировки, поэтому не могу сказать, что это как-то повлияло. Мы старались сегодня изо всех сил, но не смогли использовать свои моменты.

– «Динамо» реализовало два большинства, у нас тоже были шансы при игре в этом компоненте. Разница в реализации стала решающей?

– Несомненно. Каждый видит, что в большинстве у нас не все гладко. Мы отрабатываем это на тренировках, но пока не получается.

– Концовка выдалась жаркой. Не хватило совсем чуть-чуть сравнять счет.

– В третьем периоде мы хорошо владели шайбой, контролировали ее, много времени проводили в их зоне, создавали моменты. Так нужно действовать на протяжении всей игры. Нужно не только бросать в первого попавшегося игрока, который стоит рядом, а более грамотно распоряжаться шайбой, - цитирует Соботку пресс-служба «Авангарда».



Напомним, хоккеисты московского «Динамо» переиграли на выезде омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.