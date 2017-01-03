«Сельта» разгромила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
«Сельта» одержала крупную
победу над «Валенсией» (4:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании на
стадионе «Месталья».
В первом тайме гости забили три безответных гола. Уже на третьей минуте Яго Аспас реализовал пенальти, после чего отличились бельгиец Тео Бонгода и датчанин Даниэль Васс.
На 58-й минуте капитан «Валенсии» Даниэль Парехо отыграл один мяч с пенальти, но «Сельта» вернула разницу в три мяча после гола вышедшего на замену шведа Йона Гвидетти на 75-й минуте.
Ответный матч запланирован на 12 января на стадионе «Балайдос» в Виго.
Напомним, 30 декабря ушел в отставку главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли.
Кубок Испании
Первый матч
Матч
Голы
Аспас 3 (0:1 - пен.). Бонгонда 14 (0:2). Васс 19 (0:3). Парехо 58 (1:3 - пен.). Гуидетти 75 (1:4).
Состав
Валенсия: Доменек, Сикейра, Хименес, Канселу, Перес (Солер, 46), Суарес, Парехо, Медран (Баккали, 61), Лоренсо, Родриго (Рафаэль Мир, 79), Эль Хаддади
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кабрал, Васс (Систо, 84), Кастро, Эрнандес (Диоп Гуйе, 78), Радойя, Диас М., Аспас (Гуидетти, 72), Бонгонда
Предупреждения:
Медран, 23; Перес, 25; Эль Хаддади, 57; Сикейра, 68 - Альварес, 57
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
03 января 21:00, Месталья, Онлайн-трансляция