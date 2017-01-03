«Сельта» разгромила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

«Сельта» одержала крупную победу над «Валенсией» (4:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании на стадионе «Месталья».

В первом тайме гости забили три безответных гола. Уже на третьей минуте Яго Аспас реализовал пенальти, после чего отличились бельгиец Тео Бонгода и датчанин Даниэль Васс.

На 58-й минуте капитан «Валенсии» Даниэль Парехо отыграл один мяч с пенальти, но «Сельта» вернула разницу в три мяча после гола вышедшего на замену шведа Йона Гвидетти на 75-й минуте.

Ответный матч запланирован на 12 января на стадионе «Балайдос» в Виго.

Напомним, 30 декабря ушел в отставку главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли.

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Первый матч