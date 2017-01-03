«Эйбар» крупно обыграл «Осасуну» в Кубке Испании

«Эйбар» выиграл у «Осасуны» (3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

В первом тайме счет в матче открыл форвард Нано Меса. На 75-й минуте преимущество гостей удвоил португалец Бебе, а на последней минуте основного времени игры крупную победу «Эйбара» оформил полузащитник Адриан Гонсалес.

Ответный матч команды проведут 12 января на муниципальном стадионе «Ипуруа» в Эйбаре.

Добавим, что во вторник пройдут еще два матча 1/8 финала Кубка Испании: «Лас-Пальмас» – «Атлетико» и «Депортиво» – «Алавес».

Три матча состоятся в среду, а «Атлетик» и «Барселона» сыграют в четверг.

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Первый матч