«Эйбар» крупно обыграл «Осасуну» в Кубке Испании
«Эйбар» выиграл у «Осасуны»
(3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании на стадионе «Эль-Садар» в
Памплоне.
В первом тайме счет в матче открыл форвард Нано Меса. На 75-й минуте преимущество гостей удвоил португалец Бебе, а на последней минуте основного времени игры крупную победу «Эйбара» оформил полузащитник Адриан Гонсалес.
Ответный матч команды проведут 12 января на муниципальном стадионе «Ипуруа» в Эйбаре.
Добавим, что во вторник пройдут еще два матча 1/8 финала Кубка Испании: «Лас-Пальмас» – «Атлетико» и «Депортиво» – «Алавес».
Три матча состоятся в среду, а «Атлетик» и «Барселона» сыграют в четверг.
Кубок Испании
Первый матч
Матч
Голы
Нано 28 (0:1). Бебе 75 (0:2). Гонсалес 90 (0:3).
Состав
Осасуна: Фернандес, Фуэнтес (Вергара, 79), Буньэль, Боннин, Ойер, Маркес, Майкель, Торрес (Беренгер, 46), Гарсия И. (Чосич, 46), Риера, Леон
Эйбар: Родригес, Луна (Капа, 80), Гальвес, Дос Сантос, Арбилья, Ривера, Пенья, Гонсалес, Эскаланте (Рико, 68), Бебе, Нано (Гарсия К., 73)
Предупреждения:
Гарсия И., 45; Риера, 86 - Арбилья, 41; Ривера, 60
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
03 января 21:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция