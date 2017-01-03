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«Эйбар» крупно обыграл «Осасуну» в Кубке Испании

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«Эйбар» выиграл у «Осасуны» (3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

В первом тайме счет в матче открыл форвард Нано Меса. На 75-й минуте преимущество гостей удвоил португалец Бебе, а на последней минуте основного времени игры крупную победу «Эйбара» оформил полузащитник Адриан Гонсалес.

Ответный матч команды проведут 12 января на муниципальном стадионе «Ипуруа» в Эйбаре.

Добавим, что во вторник пройдут еще два матча 1/8 финала Кубка Испании: «Лас-Пальмас» – «Атлетико» и «Депортиво» – «Алавес».

Три матча состоятся в среду, а «Атлетик» и «Барселона» сыграют в четверг.

Кубок Испании

Первый матч

Матч

Осасуна - Эйбар - 0:3 (0:1)

Голы

Нано 28 (0:1). Бебе 75 (0:2). Гонсалес 90 (0:3).

Состав

Осасуна: Фернандес, Фуэнтес (Вергара, 79), Буньэль, Боннин, Ойер, Маркес, Майкель, Торрес (Беренгер, 46), Гарсия И. (Чосич, 46), Риера, Леон

Эйбар: Родригес, Луна (Капа, 80), Гальвес, Дос Сантос, Арбилья, Ривера, Пенья, Гонсалес, Эскаланте (Рико, 68), Бебе, Нано (Гарсия К., 73)

Предупреждения:

Гарсия И., 45; Риера, 86 - Арбилья, 41; Ривера, 60

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

03 января 21:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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