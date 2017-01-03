«Амур» в гостях уступил «Словану»
Хоккеисты хабаровского «Амура» на выезде уступили братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
Заброшенными шайбами у словацкой команды отметились Михал Серсен и Марек Дялога. Голкипер «Слована» Барри Браст, отразив 23 броска по своим воротам, отстоял второй «сухой» матч в сезоне.
После этого матча «Слован» набрал 57 очков в 45 встречах и находится на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Амур», имея в активе 50 баллов в 47 встречах чемпионата, занимает 13 место на «Востоке».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Амур - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Серсен (Таффе), 27:12 (1:0). Дялога (Суровы, Чипчура), 28:40 (2:0).
Место и дата
03 января 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически