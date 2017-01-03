Максим Пестушко: В Москве играть с «Динамо» было принципиальнее
Форвард «Авангарда»
Максим Пестушко прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо»
(2:3).
– Можно ли сказать,
что «Авангард» разгонялся по ходу матча, и команде просто не хватило времени?
– Вы неплохое слово подобрали – разгонялся, потому что в первом периоде мы присматривались друг к другу, – приводит слова Пестушко официальный сайт «Авангарда». – Но в итоге все решило большинство – они забили два гола, а мы, к сожалению, нет. Отсюда и результат.
– Насколько принципиально
было именно для вас играть с «Динамо»?
– В Москве, наверное, было принципиальнее. Обычный матч для меня был.
– Насколько тяжело
выходить на лед после Нового года?
– После паузы всегда тяжело. У нас и в прошлый раз после паузы были не очень хорошие две игры. Но даст Бог, мы исправим ошибки и в следующем матче будем играть уже по-другому.
Напомним, Пестушко играл в «Динамо» в 2008-2010 и 2013-2016 годах.
«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырех играх. В следующем матче 5 января «Авангард» примет «Витязь».
Матч
Авангард - Динамо - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы:
Карпов (Кокарев, Хиетанен), 22:24 (0:1). Кокарев (Вишневский), 28:29 (0:2 - бол.). Лемтюгов (Соботка, Медведев), 50:35 (1:2). Карпов (Хиетанен, Терещенко), 52:08 (1:3 - бол.). Соботка (Лемтюгов, Михеев), 58:55 (2:3).
Место и дата
03 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция