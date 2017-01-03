Максим Пестушко: В Москве играть с «Динамо» было принципиальнее

Форвард «Авангарда» Максим Пестушко прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:3).

– Можно ли сказать, что «Авангард» разгонялся по ходу матча, и команде просто не хватило времени?

– Вы неплохое слово подобрали – разгонялся, потому что в первом периоде мы присматривались друг к другу, – приводит слова Пестушко официальный сайт «Авангарда». – Но в итоге все решило большинство – они забили два гола, а мы, к сожалению, нет. Отсюда и результат.

– Насколько принципиально было именно для вас играть с «Динамо»?

– В Москве, наверное, было принципиальнее. Обычный матч для меня был.

– Насколько тяжело выходить на лед после Нового года?

– После паузы всегда тяжело. У нас и в прошлый раз после паузы были не очень хорошие две игры. Но даст Бог, мы исправим ошибки и в следующем матче будем играть уже по-другому.

Напомним, Пестушко играл в «Динамо» в 2008-2010 и 2013-2016 годах.

«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырех играх. В следующем матче 5 января «Авангард» примет «Витязь».