Крэйг Вудкрофт: Хоккеисты минского «Динамо» в третьем периоде позволили СКА вернуться в игру

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от победы над СКА (5:4).

- Игра была очень захватывающей. Понравилось, как играли в первых двух периодах и не понравился третий период. Перестали кататься и позволили сопернику вернуться в игру.

Палушай и Петтерссон? Оба они очень рады оказаться у нас. Они влились в команду и делали именно то, что мы требовали. Я ими доволен

Как оцените действия голкиперов сегодня?

- Я думаю, Бен Скривенс сегодня сыграл превосходно. Он сделал несколько очень важных сэйвов, которые позволили нам продолжать держать преимущество в матче. Вратарь СКА – игрок мирового уровня. Но сегодня все было в нашу сторону. Все отскоки в нужные моменты приходились на наши клюшки, - приводит слова Вудкрофта официальный сайт «Динамо».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5, проигрывая по ходу матча 0:5. На шайбы Аарона Палушая, Андрея Степанова, Сергея Дрозда и дубль Фредрика Петтерссона гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Павла Дацюка, Евгения Дадонова и Егора Яковлева.

Для армейцев это поражение стало третьим подряд: до этого подопечные Олега Знарка уступили в Казани «Ак Барсу» (3:4 Б) и в Петербурге «Локомотиву» (1:2).

После этой встречи петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Белорусская команда с 76 очками поднялись пятое место.

Следующий матч СКА проведет 5 января на выезде против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» в это же время примет «Северсталь».