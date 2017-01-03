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Крэйг Вудкрофт: Хоккеисты минского «Динамо» в третьем периоде позволили СКА вернуться в игру

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от победы над СКА (5:4).

- Игра была очень захватывающей. Понравилось, как играли в первых двух периодах и не понравился третий период. Перестали кататься и позволили сопернику вернуться в игру.

Палушай и Петтерссон? Оба они очень рады оказаться у нас. Они влились в команду и делали именно то, что мы требовали. Я ими доволен

Как оцените действия голкиперов сегодня?
- Я думаю, Бен Скривенс сегодня сыграл превосходно. Он сделал несколько очень важных сэйвов, которые позволили нам продолжать держать преимущество в матче. Вратарь СКА – игрок мирового уровня. Но сегодня все было в нашу сторону. Все отскоки в нужные моменты приходились на наши клюшки, - приводит слова Вудкрофта официальный сайт «Динамо».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5, проигрывая по ходу матча 0:5. На шайбы Аарона Палушая, Андрея Степанова, Сергея Дрозда и дубль Фредрика Петтерссона гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Павла Дацюка, Евгения Дадонова и Егора Яковлева.

Для армейцев это поражение стало третьим подряд: до этого подопечные Олега Знарка уступили в Казани «Ак Барсу» (3:4 Б) и в Петербурге «Локомотиву» (1:2). 

После этой встречи петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Белорусская команда с 76 очками поднялись пятое место.

Следующий матч СКА проведет 5 января на выезде против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» в это же время примет «Северсталь».

Матч

Динамо Мн - СКА - 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)

Голы:

Петтерссон (Клинкхаммер), 5:24 (1:0). Палушай (Китаров, Граборенко), 21:56 (2:0). Петтерссон 25:36 (3:0 - бол.). Степанов 32:26 (4:0). Дрозд (Кулаков), 33:32 (5:0). Ковальчук (Дадонов, Шипачёв), 38:35 (5:1 - бол.). Дацюк (Рукавишников), 43:04 (5:2). Дадонов (Шипачёв), 49:32 (5:3). Яковлев (Херсли, Шипачёв), 53:00 (5:4).

Место и дата

03 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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