Бобровский и Малкин признаны первыми двумя звездами декабря в НХЛ

НХЛ назвал трех звезд лиги в декабре. Первой звездой выбран голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, второй – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, третьей – голкипер «Миннесоты» Деван Дубник.

28-летний Бобровский выиграл все 12 матчей в декабре, в которых принимал участие, отразив при этом 93,9 процента бросков при коэффициенте надежности 1,75 гола за игру.

Напомним, «Коламбус» не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд, что является второй по продолжительности победной серией в НХЛ. Также «жакеты» стали второй командой в истории лиги, которая победила во всех матчах календарного месяца (для команд, сыгравших больше десяти матчей).

30-летний Малкин стал лучшим бомбардиром декабря, набрав 21 (7+14) очко в 15 матчах. Он набирал как минимум одно очко в 11 из 15 игр и забил три победных гола. Также в декабре Малкин достиг отметки в 800 очков в НХЛ.

30-летний Дубник одержал десять побед в 12 матчах, отразил 93,4 процента бросков, пропуская в среднем за игру 1,88 шайбы. Канадский голкипер помог «Миннесоте» установить клубный рекорд по продолжительности победной серии (12 матчей). Дубник лидирует в сезоне по коэффициенту надежности (1,75) и проценту отраженных бросков (94,1).

Напомним, ранее лучшим новичком декабря был признан центрфорвард «Торонто» Остон Мэттьюз.