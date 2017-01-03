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Антуан Гризманн: Мне не нравятся вопросы о будущем, никто же не спрашивает это у Роналду, Месси или Бэйла

Источник:  Manchester Evening NewsКомментарии

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн отказался говорить на тему своего будущего.

«Я счастлив в «Атлетико». Я очень горжусь, что играю для этих фанатов, рядом с такими игроками и тренером.

Я хочу отблагодарить их за доверие и заботу, которое мне оказывают в «Атлетико».

Мне не нравятся вопросы о будущем. Не задавайте мне их. Никто же не спрашивает Роналду, Месси или Бэйла о том, что будет в следующем году, или куда они собираются перейти.

Поэтому я не люблю, когда их задают мне. Я получаю удовольствие, играя в «Атлетико». Больше не спрашивайте меня о моем будущем», – приводит слова Гризманна Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» считается одним из главных претендентов на Гризманна, который по итогам года вошел в тройку номинантов на «Золотой мяч».

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