Олег Знарок: На 100% доверяю тренеру вратарей. Если не поменяли Коскинена, значит так должно было быть

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от поражения в матче с минским «Динамо» (4:5).

- К сожалению, проиграли. Спросил: «Чего не хватало играть так, как в третьем периоде, на протяжении всего матча». Наверное, долго вкатывались в игру. Очень плохо сыграли в обороне.

- СКА впервые в сезоне потерпел три поражения подряд. В чем причины такой неудачной серии?

- В матчах с «Ак Барсом» и «Локомотивом» у нас были ошибки, а так мы должны были обыгрывать их. Сегодня мы вытаскивали игру. Готовимся к следующей игре, вот и все.

Я сейчас вспоминаю пресс-конференции на чемпионате мира в 2014 в этом же зале. Очень приятно, конечно.

- Раньше СКА уверенно проводил первые периоды, сейчас ситуация изменилась. Почему?

- Вкатывались долго, наверное. Новый год. Мы провели только одну тренировку перед сегодняшним матчем, поэтому долго вкатывались.

- Оцените работу голкипера. Не было соблазна заменить Коскинена при счете 0:5?

- Я на 100% доверяю тренеру по вратарям. Если не поменяли, значит так должно было быть, - приводит слова Знарка официальный сайт «Динамо».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5, проигрывая по ходу матча 0:5. На шайбы Аарона Палушая, Андрея Степанова, Сергея Дрозда и дубль Фредрика Петтерссона гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Павла Дацюка, Евгения Дадонова и Егора Яковлева.

Для армейцев это поражение стало третьим подряд: до этого подопечные Олега Знарка уступили в Казани «Ак Барсу» (3:4 Б) и в Петербурге «Локомотиву» (1:2).

После этой встречи петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Белорусская команда с 76 очками поднялись пятое место.

Следующий матч СКА проведет 5 января на выезде против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» в это же время примет «Северсталь».