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Допинг-проба «Б» Александра Поветкина будет вскрыта 5 января

Источник:  FightnewsКомментарии

Вскрытие допинг-пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина запланировано на 5 января. Об этом сообщает портал Fightnews.

«Вскрытие образца пробы «Б» планируется провести в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 5 января», - говорится в сообщении.

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

В конце декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.

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