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Вячеслав Шевчук: Спаллетти хотел видеть меня в «Зените». Не знаю, что не получилось

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук сказал, что мог перейти в «Зенит», но трансфер в итоге сорвался.

– Позже вы все-таки могли оказаться в «Зените» – Луческу рассказывал, что вас хотел видеть Спаллетти. Почему не сложились?

– Я был не против, если «Шахтер» меня отпустит. Сначала они хотели выкупить мой контракт, потом взять в аренду... Не знаю, почему не получилось.

У меня же никогда не было агента. Это всегда сложно психологически — последние лет шесть я продлевал контракт в последний месяц. В такой ситуации ты должен показывать свой уровень до конца. А не так, что подписал на пять лет – и сидишь, можешь даже не играть, а деньги получаешь, - цитирует Шевчука Tribuna.com.

Напомним, что Вячеслав Шевчук завершил карьеру по окончании 2016 года. Футболист выступал за украинский клуб с 2000 года. За это время он выиграл вместе с командой семь раз чемпионат страны, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды - Суперкубок, а в сезоне 2008/09 - Кубок УЕФА. На его счету 239 матчей и 4 гола.

Стоит отметить, что в 37 лет Шевчук был назначен капитаном национальной сборной и установил рекорд в истории этой команды. Всего за сборную Украины он провел 56 матчей.


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