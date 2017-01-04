Вячеслав Шевчук: Спаллетти хотел видеть меня в «Зените». Не знаю, что не получилось
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук сказал,
что мог перейти в «Зенит», но трансфер в итоге сорвался.
– Позже
вы все-таки могли оказаться в «Зените» – Луческу рассказывал, что вас хотел
видеть Спаллетти. Почему не сложились?
– Я был не против, если «Шахтер» меня отпустит. Сначала они
хотели выкупить мой контракт, потом взять в аренду... Не знаю, почему не
получилось.
У меня же никогда не было агента. Это всегда сложно психологически
— последние лет шесть я продлевал контракт в последний месяц. В такой ситуации
ты должен показывать свой уровень до конца. А не так, что подписал на пять лет
– и сидишь, можешь даже не играть, а деньги получаешь, - цитирует Шевчука Tribuna.com.
Напомним, что Вячеслав Шевчук завершил карьеру по окончании 2016
года. Футболист
выступал за украинский клуб с 2000 года. За это время он выиграл вместе с
командой семь раз чемпионат страны, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды
- Суперкубок, а в сезоне 2008/09 - Кубок УЕФА. На его счету 239 матчей и 4
гола.
Стоит
отметить, что в 37 лет Шевчук был назначен капитаном национальной сборной и
установил рекорд в истории этой команды. Всего за сборную Украины он провел 56
матчей.