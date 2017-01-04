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НХЛ. «Вашингтон» - «Торонто», «Нэшвилл» - «Монреаль» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Матч

Вашингтон - Торонто

Место и дата

04 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Нью-Джерси

Место и дата

04 января 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Коламбус - Эдмонтон

Место и дата

04 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Баффало

Место и дата

04 января 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Виннипег

Место и дата

04 января 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Монреаль

Место и дата

04 января 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Лос-Анджелес

Место и дата

04 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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