«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом», уступая со счетом 0:3 по ходу матча
Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Арсеналом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.
В первом тайме хозяевам удалось забить дважды. Отличились Чарли
Дэниэлс и Каллум Уилсон, который реализовал пенальти. Во втором тайме третий
мяч провел Райан Фрейзер.
Затем «Арсенал» вернул интригу. По голу забили Алексис Санчес и
Лукас Перес, им обоим ассистировал Оливье Жиру. На 83-й минуте хозяева остались
в меньшинстве – с поля был удален Каллум Уилсон. «Арсенал» имел несколько
моментов в концовке матча, и в компенсированное время Оливье Жиру головой поразил ворота хозяев.
«Арсенал» с 41 очком занимает четвертое место в чемпионате
Англии. У «Борнмута» 25 очков и девятое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
Матч
Голы
Дэниелс 16 (1:0). Уилсон К. 20 (2:0 - пен.). Фрейзер 58 (3:0). Санчес 70 (3:1). Перес 75 (3:2). Жиру 90 (3:3).
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Дэниелс, Аке, Кук С., Гослинг, Кинг (Сурмэн, 63), Фрейзер (Смит А., 68), Станислас, Артер, Уилсон К. (Смит Б., 90)
Арсенал: Чех, Косьельни (Паулиста, 64), Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Коклен (Окслейд-Чемберлен, 28), Жиру, Санчес, Айвоби (Перес, 64)
Предупреждения:
Кук С., 44; Боруц, 86; Артер, 90 - Бельерин, 32; Рэмзи, 45; Мустафи, 80
Удаления:
Фрэнсис, 83 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
03 января 22:45, Дин Корт, Онлайн-трансляция