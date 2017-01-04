«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом», уступая со счетом 0:3 по ходу матча

Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Арсеналом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В первом тайме хозяевам удалось забить дважды. Отличились Чарли Дэниэлс и Каллум Уилсон, который реализовал пенальти. Во втором тайме третий мяч провел Райан Фрейзер.

Затем «Арсенал» вернул интригу. По голу забили Алексис Санчес и Лукас Перес, им обоим ассистировал Оливье Жиру. На 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве – с поля был удален Каллум Уилсон. «Арсенал» имел несколько моментов в концовке матча, и в компенсированное время Оливье Жиру головой поразил ворота хозяев.

«Арсенал» с 41 очком занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «Борнмута» 25 очков и девятое место.

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20-й тур