«Кристал Пэлас» дома уступил «Суонси»
Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Суонси»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Суонси».
В составе победителей отличились Алфи Мосон и Анхель Ранхель. У
хозяев единственный гол забил Уилфрид Заха.
«Суонси» набрал 15 очков и занимает 19-е место в чемпионате
Англии. У «Кристал Пэлас» 16 очков и 17-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
Матч
Кристал Пэлас - Суонси - 1:2 (0:1)
Голы
Моусон 43 (0:1). Заха 83 (1:1). Ранхель 89 (1:2).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Келли (Матч, 90), Уорд, Томкинс, Таунсенд (Сако, 53), Кабай, Заха, Лэдли, Панчон, Бентеке К. (Кэмпбелл, 46)
Суонси: Фабиански, Моусон, Фернандес, Ноутон, Тэйлор (Ранхель, 71), Корк, Фултон (Фер, 69), Роутледж (Дайер, 80), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Льоренте
Предупреждения:
Келли, 77; Томкинс, 90 - Льоренте, 15
Судья:
Пол Тирни (Англия)
Место и дата
03 января 23:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция