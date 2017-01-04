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Майк Фелан уволен с поста главного тренера «Халл Сити»

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

«Халл Сити» на своей странице в Facebook объявил о расставании с Майком Феланом. Ранее он занимал должность главного тренера команды.

В своем заявлении клуб поблагодарил Фелана за его двухлетнюю работу в качестве помощника главного тренера и главного тренера команды. Также сообщается, что клуб ищет нового тренера, и объявит о его назначении после того, как будет подписан контракт.

54-летний Майк Фелан был назначен главным тренером после отставки Стива Брюса летом 2016 года. До октября он был и.о. главного тренера, после чего был назначен главным тренером на постоянной основе.

«Халл Сити» занимает последнее место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков.

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