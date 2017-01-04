«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» в Кубке Испании благодаря голам Коке и Гризманна

Зинедин Зидан: Я сказал Хамесу, что хочу, чтобы он остался в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прояснил ситуацию с полузащитником Хамесом Родригесом, который не всегда попадает в стартовый состав команды.