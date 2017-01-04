«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» в Кубке Испании благодаря голам Коке и Гризманна
Мадридский «Атлетико» на выезде одержал победу в матче 1/8
финала Кубка Испании против «Лас-Пальмаса». Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Атлетико».
В составе победителей отличились Коке и Антуан Гризманн.
Ответный матч состоится в Мадриде 10 января.
Кубок Испании. 1/8 финала
Первый матч
Матч
Лас-Пальмас - Атлетико - 0:2 (0:1)
Голы
Коке 23 (0:1). Гризманн 51 (0:2).
Состав
Лас-Пальмас: Лисоаин, Артильес, Симон, Гарсия Д., Сантана, Меса (Кастельяно Х., 68), Кастельяно Д., Гомес, Виера (Боатенг, 73), Асдрубал (Гарсия М., 78), Эль Жар
Атлетико: Мойя, Луис, Хуанфран (Корреа, 63), Савич, Врсалько, Годин, Сауль, Габи (Гайтан, 75), Коке, Гризманн, Гамейро (Хименес, 64)
Предупреждения:
Боатенг, 81; Гарсия Д., 81 - Коке, 30; Габи, 47; Врсалько, 71
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
03 января 23:15, де Гран Канария, Онлайн-трансляция