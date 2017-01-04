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«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» в Кубке Испании благодаря голам Коке и Гризманна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мадридский «Атлетико» на выезде одержал победу в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Лас-Пальмаса». Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Атлетико».

В составе победителей отличились Коке и Антуан Гризманн. Ответный матч состоится в Мадриде 10 января.

Кубок Испании. 1/8 финала

Первый матч

Матч

Лас-Пальмас - Атлетико - 0:2 (0:1)

Голы

Коке 23 (0:1). Гризманн 51 (0:2).

Состав

Лас-Пальмас: Лисоаин, Артильес, Симон, Гарсия Д., Сантана, Меса (Кастельяно Х., 68), Кастельяно Д., Гомес, Виера (Боатенг, 73), Асдрубал (Гарсия М., 78), Эль Жар

Атлетико: Мойя, Луис, Хуанфран (Корреа, 63), Савич, Врсалько, Годин, Сауль, Габи (Гайтан, 75), Коке, Гризманн, Гамейро (Хименес, 64)

Предупреждения:

Боатенг, 81; Гарсия Д., 81 - Коке, 30; Габи, 47; Врсалько, 71

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

03 января 23:15, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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