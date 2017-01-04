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«Депортиво» и «Алавес» сыграли вничью в Кубке Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании между «Депортиво» и «Алавесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

Гости после первого тайма вели со счетом 2:0. Отличились Кристиан Сантос и Эдгар Антонио Мендес (с пенальти). Во втором тайме «Депортиво» отыгрался. Голы в активе Бруну Гамы и Хоселу. Ответный матч состоится 11 января.

Кубок Испании. 1/8 финала

Первый матч

Матч

Депортиво - Алавес - 2:2 (0:2)

Голы

Сантос 3 (0:1). Эдгар 45 (0:2). Гама 73 (1:2). Хоселу 90 (2:2).

Состав

Депортиво: Мартинес, Аррибас, Луизинью, Гама, Борхес (Пинчи, 61), Альбентоса, Чолак (Гильерме, 61), Хуанфран, Москера, Морено (Валье, 72), Хоселу

Алавес: Ортолья, Лагуардия, Феддал, Льоренте М., Эрнандес, Камараса (Гарсия Р., 72), Катаи (Гомес, 76), Крстичич (Торрес, 88), Эдгар, Фемения, Сантос

Предупреждения:

Луизинью, 71; Гама, 87; Хоселу, 90 - Эдгар, 54; Крстичич, 64

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

03 января 23:15, Риасор, Онлайн-трансляция

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