«Депортиво» и «Алавес» сыграли вничью в Кубке Испании
Первый матч 1/8 финала Кубка Испании между «Депортиво» и «Алавесом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
Гости после первого тайма вели со счетом 2:0. Отличились
Кристиан Сантос и Эдгар Антонио Мендес (с пенальти). Во втором тайме «Депортиво»
отыгрался. Голы в активе Бруну Гамы и Хоселу. Ответный матч состоится 11
января.
Кубок Испании. 1/8 финала
Первый матч
Матч
Депортиво - Алавес - 2:2 (0:2)
Голы
Сантос 3 (0:1). Эдгар 45 (0:2). Гама 73 (1:2). Хоселу 90 (2:2).
Состав
Депортиво: Мартинес, Аррибас, Луизинью, Гама, Борхес (Пинчи, 61), Альбентоса, Чолак (Гильерме, 61), Хуанфран, Москера, Морено (Валье, 72), Хоселу
Алавес: Ортолья, Лагуардия, Феддал, Льоренте М., Эрнандес, Камараса (Гарсия Р., 72), Катаи (Гомес, 76), Крстичич (Торрес, 88), Эдгар, Фемения, Сантос
Предупреждения:
Луизинью, 71; Гама, 87; Хоселу, 90 - Эдгар, 54; Крстичич, 64
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
03 января 23:15, Риасор, Онлайн-трансляция