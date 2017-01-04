Вячеслав Шевчук: Луческу был нашим диктатором, фараоном. Сыграть на сборах вничью – это сразу катастрофа

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о совместной работе с Мирчей Луческу, который сейчас возглавляет «Зенит».

- Мечтали поиграть в хорошем европейском клубе?

– Я играл в топ-клубе, но хотелось сыграть в топ-чемпионате. Мне очень нравится атмосфера матчей Лиги чемпионов. Даже Лига Европы – это уже не то. Полный стадион, сумасшедший накал, огромная ответственность. Я жил такими матчами. Хотелось побольше играть на таком уровне.

Хотя в остальных матчах я тоже всегда играл ответственно. При Луческу иначе и нельзя было. Попробуй на сборах вничью сыграть – это же сразу катастрофа. Он был нашим диктатором, фараоном, который начал строить эту империю и прививал нам психологию победителей, - цитирует Шевчука.

Мирча Луческу до подписания контракта с «Зенитом» перед началом нынешнего сезона возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.

Напомним, что Вячеслав Шевчук завершил карьеру по окончании 2016 года. Футболист выступал за украинский клуб с 2000 года. За это время он выиграл вместе с командой семь раз чемпионат страны, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды - Суперкубок, а в сезоне 2008/09 - Кубок УЕФА. На его счету 239 матчей и 4 гола.

Стоит отметить, что в 37 лет Шевчук был назначен капитаном национальной сборной и установил рекорд в истории этой команды. Всего за сборную Украины он провел 56 матчей.