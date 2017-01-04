Вячеслав Шевчук: Луческу был нашим диктатором, фараоном. Сыграть на сборах вничью – это сразу катастрофа
Бывший защитник донецкого «Шахтера»
Вячеслав Шевчук рассказал о совместной работе с Мирчей Луческу, который сейчас
возглавляет «Зенит».
- Мечтали
поиграть в хорошем европейском клубе?
– Я играл в топ-клубе, но хотелось сыграть в топ-чемпионате. Мне
очень нравится атмосфера матчей Лиги чемпионов. Даже Лига Европы – это уже не
то. Полный стадион, сумасшедший накал, огромная ответственность. Я жил такими
матчами. Хотелось побольше играть на таком уровне.
Хотя в остальных матчах я тоже всегда играл ответственно. При
Луческу иначе и нельзя было. Попробуй на сборах вничью сыграть – это же сразу
катастрофа. Он был нашим диктатором, фараоном, который начал строить эту
империю и прививал нам психологию победителей, - цитирует Шевчука.
Мирча Луческу до подписания
контракта с «Зенитом» перед началом нынешнего сезона возглавлял «Шахтер» с 2004
по 2016 год.
Напомним, что Вячеслав Шевчук завершил карьеру по окончании 2016
года. Футболист
выступал за украинский клуб с 2000 года. За это время он выиграл вместе с
командой семь раз чемпионат страны, четыре раза выигрывал Кубок Украины, трижды
- Суперкубок, а в сезоне 2008/09 - Кубок УЕФА. На его счету 239 матчей и 4
гола.
Стоит
отметить, что в 37 лет Шевчук был назначен капитаном национальной сборной и
установил рекорд в истории этой команды. Всего за сборную Украины он провел 56
матчей.