Игрокам, отказавшимся от участия в Кубке африканских наций, грозит дисквалификация от ФИФА
ФИФА может дисквалифицировать игроков, который отказались от
вызова в свои сборные на Кубок африканских наций. Об этом сообщает британское
издание Daily Mail.
Сообщается, что санкции могут коснуться как клубов, так и самих
игроков. Клубы могут получить денежный штраф, а игроки могут быть
дисквалифицированы на срок проведения турнира.
В статье упомянуты два игрока сборной Камеруна – Жоэль Матип («Ливерпуль»)
и Алан Ньом («Вест Бромвич»). Оба игрока не хотят играть за сборную на грядущем
турнире, но Федерация футбола Камеруна собирается добиваться их наказания от
ФИФА в случае отказа от вызова.
Кубок африканских наций пройдет в Габоне с 15 января по 4
февраля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически