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Игрокам, отказавшимся от участия в Кубке африканских наций, грозит дисквалификация от ФИФА

Источник:  Daily MailКомментарии

ФИФА может дисквалифицировать игроков, который отказались от вызова в свои сборные на Кубок африканских наций. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Сообщается, что санкции могут коснуться как клубов, так и самих игроков. Клубы могут получить денежный штраф, а игроки могут быть дисквалифицированы на срок проведения турнира.

В статье упомянуты два игрока сборной Камеруна – Жоэль Матип («Ливерпуль») и Алан Ньом («Вест Бромвич»). Оба игрока не хотят играть за сборную на грядущем турнире, но Федерация футбола Камеруна собирается добиваться их наказания от ФИФА в случае отказа от вызова.

Кубок африканских наций пройдет в Габоне с 15 января по 4 февраля.

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