Алан Смит стал играющим тренером «Ноттс Каунти»
Полузащитник «Ноттс Каунти» Алан Смит стал играющим тренером
команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Хотя 36-летний футболист сегодня объявил о завершении карьеры
игрока, официальный сайт клуба сообщает, что Смит будет совмещать должности
главного тренера и футболиста.
«Ноттс Каунти» занимает 22-е место из 24-х в Лиге 2 – четвертом по
силе дивизионе английского футбола. Ранее Смит выступал за «Лидс», «Манчестер
Юнайтед», «Ньюкасл» и «МК Донс». Начинал на позиции нападающего, позднее
переместился в полузащиту – туда его перевел Алекс Фергюсон, когда футболист
выступал за «МЮ».
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