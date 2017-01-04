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Алан Смит стал играющим тренером «Ноттс Каунти»

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Полузащитник «Ноттс Каунти» Алан Смит стал играющим тренером команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хотя 36-летний футболист сегодня объявил о завершении карьеры игрока, официальный сайт клуба сообщает, что Смит будет совмещать должности главного тренера и футболиста.

«Ноттс Каунти» занимает 22-е место из 24-х в Лиге 2 – четвертом по силе дивизионе английского футбола. Ранее Смит выступал за «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «МК Донс». Начинал на позиции нападающего, позднее переместился в полузащиту – туда его перевел Алекс Фергюсон, когда футболист выступал за «МЮ».

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