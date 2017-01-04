«Порту» вылетел из Кубка португальской лиги
В Кубке португальской лиги состоялись матчи группового раунда.
Победители каждой группы выходят в полуфинал.
На этой стадии выступают 16 команд, которые поделены на четыре
группы. Групповой турнир проходит в один тур, в каждой из четырех групп в
полуфинал выходит только победитель.
«Бенфика» сегодня обыграла «Визелу» со счетом 4:0. В составе
победителей отличились Константинос Митроглу, Лисандро Лопес и Жонас (дважды).
С шестью очками «Бенфика» после двух туров «Бенфика» лидирует в группе D. В последнем туре команда на выезде
сыграет с «Гимарайншем», имеющем в активе четыре очка. Эта игра пройдет 11
января.
Другой гранд португальского футбола «Порту» занял последнее
место в группе В и в полуфинал не вышел. Команда уступила на выезде «Морейренсе»
в третьем туре со счетом 0:1. Единственный гол в активе Франсиско Геральдеса.
Именно «Морейренсе» и выиграл группу, что принесло им путевку в полуфинал.
Победители в остальных группах определятся позднее.