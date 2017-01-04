«Порту» вылетел из Кубка португальской лиги

В Кубке португальской лиги состоялись матчи группового раунда. Победители каждой группы выходят в полуфинал.

На этой стадии выступают 16 команд, которые поделены на четыре группы. Групповой турнир проходит в один тур, в каждой из четырех групп в полуфинал выходит только победитель.

«Бенфика» сегодня обыграла «Визелу» со счетом 4:0. В составе победителей отличились Константинос Митроглу, Лисандро Лопес и Жонас (дважды). С шестью очками «Бенфика» после двух туров «Бенфика» лидирует в группе D. В последнем туре команда на выезде сыграет с «Гимарайншем», имеющем в активе четыре очка. Эта игра пройдет 11 января.

Другой гранд португальского футбола «Порту» занял последнее место в группе В и в полуфинал не вышел. Команда уступила на выезде «Морейренсе» в третьем туре со счетом 0:1. Единственный гол в активе Франсиско Геральдеса. Именно «Морейренсе» и выиграл группу, что принесло им путевку в полуфинал. Победители в остальных группах определятся позднее.