Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 1Финляндия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Теннис  Кузнецова- : -Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Порту» вылетел из Кубка португальской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Кубке португальской лиги состоялись матчи группового раунда. Победители каждой группы выходят в полуфинал.

На этой стадии выступают 16 команд, которые поделены на четыре группы. Групповой турнир проходит в один тур, в каждой из четырех групп в полуфинал выходит только победитель.

«Бенфика» сегодня обыграла «Визелу» со счетом 4:0. В составе победителей отличились Константинос Митроглу, Лисандро Лопес и Жонас (дважды). С шестью очками «Бенфика» после двух туров «Бенфика» лидирует в группе D. В последнем туре команда на выезде сыграет с «Гимарайншем», имеющем в активе четыре очка. Эта игра пройдет 11 января.

Другой гранд португальского футбола «Порту» занял последнее место в группе В и в полуфинал не вышел. Команда уступила на выезде «Морейренсе» в третьем туре со счетом 0:1. Единственный гол в активе Франсиско Геральдеса. Именно «Морейренсе» и выиграл группу, что принесло им путевку в полуфинал. Победители в остальных группах определятся позднее.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» интересуется форвардом «Бенфики» Раулем ХименесомФорвард «Бенфики» Рауль Хименес привлек внимание «Ливерпуля». Об этом сообщают британские СМИ.Самарис готов отклонить предложение из Англии ради перехода в «Зенит»Греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщают португальские СМИ.«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения ЛинделёфаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает BBC.Линделёф не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январеПо информации издания O Jogo, защитник «Бенфики» Виктор Линделёф останется в португальской команде как минимум до лета 2017 года.«Зенит» интересуется СамарисомГреческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в питерском «Зените», сообщает Zero Zero.Касильяс может стать игроком «Марселя»Интерес к голкиперу «Порту» Икеру Касильясу проявляет «Марсель». Об этом в своем твиттере сообщил журналист RTL и L’Equipe Бертран Лятур.Деку: В «Порту» пили много. Однажды трое просто упали на поле перед МоуриньюДеку: В «Порту» пили много. Однажды трое просто упали на поле перед МоуриньюЭкс-полузащитник «Порту» Деку рассказал в программе Aqui com Benja на телеканале Fox истории о бывших командах.«Порту» поборется со «Спартаком» за ДепаяИнтерес к полузащитнику «МЮ» Мемфису Депаю проявляет «Порту». Об этом сообщают португальские СМИ.Костоломы из Португалии. Почему все боятся команду болельщиков «Порту»Костоломы из Португалии. Почему все боятся команду болельщиков «Порту»Рассказываем о португальской команде «Канелас 2010», матчи с которой бойкотируют все соперники из-за боязни быть покалеченными.Моуринью не исключил возможный трансфер защитника «Бенфики» ЛинделёфаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возможный трансфер защитника «Бенфики» и сборной Швеции Виктора Линделёфа.«МЮ» ведет переговоры о трансферах Гризманна и СемедуНападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Линделёфа можно сравнить с Рио ФердинандомБывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ларс Блумквист прокомментировал возможный трансфер защитника сборной Швеции и «Бенфики» Виктора Линделёфа.«Манчестер Юнайтед» заплатит 45 миллионов евро за Линделефа22-летний защитник сборной Швеции Виктор Линделеф близок к переходу из лиссабонской «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед».Пушка страшная. Российский защитник забил в Португалии богатырским ударомПушка страшная. Российский защитник забил в Португалии богатырским ударомВиталий Лысцов рассказал, как забил первый гол в чемпионате Португалии.Линделёф станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 годаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф намерен сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Икер Касильяс: Уйти из «Реала» - мое лучшее решениеГолкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал об обстоятельствах своего ухода из мадридского «Реала».CAS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по трансферу Гарая в «Зенит»Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить иск мадридского «Реала» против «Бенфики», связанный с переходом в «Зенит» защитника Эсекиэля Гарая летом 2014 года, сообщает A Bola.«Бенфика» интересуется АзмуномНападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Португалии.Павел Недвед: «Порту» нельзя недооцениватьВице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что команде предстоит сыграть с «Порту».11 клубов претендуют на полузащитника «Порту» БраимиПолузащитник «Порту» и сборной Алжира Ясин Браими может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание A Bola.
Главные новости
Футбол
Майк Фелан уволен с поста главного тренера «Халл Сити»
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом», уступая со счетом 0:3 по ходу матча
Бокс
Допинг-проба «Б» Александра Поветкина будет вскрыта 5 января
Футбол
Нобель Арустамян: Куасси переходит из «Краснодара» в «Селтик»
Футбол
Антуан Гризманн: Мне не нравятся вопросы о будущем, никто же не спрашивает это у Роналду, Месси или Бэйла
Хоккей
Бобровский и Малкин признаны первыми двумя звездами декабря в НХЛ
Футбол
«Сельта» разгромила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
Футбол
Аксель Витсель: Петербург будет занимать особое место в моем сердце
Хоккей
СКА отыграл четыре шайбы, но уступил минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд
Легкая атлетика
Глава IAAF: Мы продолжим искать независимую систему контроля российских атлетов
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Порту
Портукалендарьстатистика