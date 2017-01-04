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Финляндия обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй матч утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею за сохранение место в элитном дивизионе между сборными Финляндии и Латвии завершился победой финских хоккеистов. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу сборной Финляндии.

В составе победителей отличились Ээли Толванен, Вили Саариярви и Юусо Вялимяки (дважды). У Латвии единственный гол в активе Ренарса Крастенбергса.

В первом матче Финляндия также победила – 2:1. Таким образом, финны выиграли серию со счетом 2:0 и сохранили место в элитном дивизионе. Латвия же возвращается в первый дивизион.

Молодежный чемпионат мира. Утешительный раунд

Второй матч

Матч

Латвия (U-20) - Финляндия (U-20) - 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы:

Толванен (Наттинен, Расанен), 1:31 (0:1). Крастенбергс (Чуксте, Пономаренко), 16:23 (1:1). Саариярви (Юолеви, Толванен), 41:28 (1:2). Вялимяки (Бьорквист, Куокканен), 42:33 (1:3). Вялимяки (Саариярви, Расанен), 57:26 (1:4).

Место и дата

04 января 01:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 0:2

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