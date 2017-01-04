Финляндия обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ

Второй матч утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею за сохранение место в элитном дивизионе между сборными Финляндии и Латвии завершился победой финских хоккеистов. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу сборной Финляндии.

В составе победителей отличились Ээли Толванен, Вили Саариярви и Юусо Вялимяки (дважды). У Латвии единственный гол в активе Ренарса Крастенбергса.

В первом матче Финляндия также победила – 2:1. Таким образом, финны выиграли серию со счетом 2:0 и сохранили место в элитном дивизионе. Латвия же возвращается в первый дивизион.

Молодежный чемпионат мира. Утешительный раунд

Второй матч

Счет в серии – 0:2