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«Дина» вернулась к тренировкам

Источник:  И.С.К. «Дина»Комментарии

Игроки «Дины» вернулись к тренировкам после перерыва, связанного с празднованием Нового года и паузой в чемпионате России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

3 января игроки вернулись на площадку дворца спорта «Квант», чтобы начать подготовку к первой игре 2017-го года. Диновцы будут работать в ежедневном режиме до 7 января, футболистов ждут восстановление после небольших новогодних каникул, физическая работа, технические и тактические занятия. 

8 января соперником «Дины» в первом матче в 2017 году будет «Газпром-Югра».  Матч начнется в 14:00 по Москве.

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