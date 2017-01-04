«Дина» вернулась к тренировкам

Игроки «Дины» вернулись к тренировкам после перерыва, связанного с празднованием Нового года и паузой в чемпионате России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

3 января игроки вернулись на площадку дворца спорта «Квант», чтобы начать подготовку к первой игре 2017-го года. Диновцы будут работать в ежедневном режиме до 7 января, футболистов ждут восстановление после небольших новогодних каникул, физическая работа, технические и тактические занятия.

8 января соперником «Дины» в первом матче в 2017 году будет «Газпром-Югра». Матч начнется в 14:00 по Москве.