«Дина» вернулась к тренировкам
Игроки «Дины» вернулись к
тренировкам после перерыва, связанного с празднованием Нового года и паузой в
чемпионате России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
3 января игроки вернулись на
площадку дворца спорта «Квант», чтобы начать подготовку к первой игре 2017-го
года. Диновцы будут
работать в ежедневном режиме до 7 января, футболистов ждут восстановление после
небольших новогодних каникул, физическая работа, технические и тактические
занятия.
8 января
соперником «Дины» в первом матче в 2017 году будет «Газпром-Югра». Матч начнется в 14:00 по Москве.
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