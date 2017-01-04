Этот день в истории: Олегу Романцеву исполнилось 63 года

Сегодня отмечает день рождения известный российский футболист и тренер Олег Романцев. Ему исполнилось 63 года.

Выступал за красноярский «Автомобилист» и московский «Спартак», сборную СССР. В высшей лиге чемпионатов СССР провел 165 матчей и забил шесть голов. Чемпион СССР 1979 года в составе «Спартака». Также вместе с командой он трижды становился серебряным призером чемпионата СССР и один раз – бронзовым. За сборную СССР сыграл девять матчей. За олимпийскую сборную СССР сыграл шесть матчей, забил один гол. Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года.

Был главным тренером «Красной Пресни», «Спартака» (Орджоникидзе), «Спартака» (Москва), «Сатурна», и московского «Динамо», а также сборной России. Все главные тренерские достижение Олега Романцева связаны со «Спартаком». В его активе один титул чемпиона СССР и восемь титулов чемпиона России. Под его руководством команда один раз выиграла Кубок СССР и три раза – Кубок России. Также «Спартак» шесть раз выигрывал Кубок чемпионов Содружества.

Восемь раз признавался лучшим тренером России по версии РФС. Под его руководством «Спартак» выходил в полуфинал Кубка чемпионов 1990/91, Кубка обладателей кубков 1992/93 и Кубка УЕФА 1997/98.