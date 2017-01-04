Этот день в истории: Джону Руису исполнилось 45 лет
Сегодня отмечает день рождения американский
боксер-профессионал, экс-чемпион мира в тяжелом весе Джон Руис. Ему исполнилось
45 лет.
Руис был чемпионом мира в тяжелом весе по
версии WBA в 2001-2003 и 2004-2005 годах. провел 55
поединков на профессиональном ринге. 44
раза победил (30 – нокаутом), потерпел девять поражений. Один бой завершился
вничью и еще один признан несостоявшимся.
Руис проводил бои против россиян Сергея
Кобзоева и Николая Валуева и во всех случаях уступал (Валуеву – дважды).
Последним его боем стало поражение от Дэвида Хэя в 2010 году.
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