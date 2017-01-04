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Этот день в истории: Джону Руису исполнилось 45 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения американский боксер-профессионал, экс-чемпион мира в тяжелом весе Джон Руис. Ему исполнилось 45 лет.

Руис был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA в 2001-2003 и 2004-2005 годах. провел 55 поединков  на профессиональном ринге. 44 раза победил (30 – нокаутом), потерпел девять поражений. Один бой завершился вничью и еще один признан несостоявшимся.

Руис проводил бои против россиян Сергея Кобзоева и Николая Валуева и во всех случаях уступал (Валуеву – дважды). Последним его боем стало поражение от Дэвида Хэя в 2010 году.

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