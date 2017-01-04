Этот день в истории: Тони Кроосу исполнилось 27 лет
Сегодня отмечает день рождения полузащитник мадридского «Реала»
и сборной Германии Тони Кроос. Ему исполнилось 27 лет.
Ранее Кроос также выступал за «Баварию» и «Байер». В составе «Баварии»
хавбек трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок Германии,
один раз – Кубок лиги. Дважды становился обладателем Суперкубка Германии. Также
выигрывал с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Вместе с мадридским «Реалом» Кроос стал победителем Лиги
чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе со
сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году.
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