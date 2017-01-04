«Баффало» на выезде обыграл «Рейнджерс»
Матч регулярного чемпионата НХЛ
между «Рейнджерс» и «Баффало» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
4:1 в пользу «Баффало».
В составе победителей
отличились Земгус Гиргенсонс, Эвандер Кейн, Джасти Бэйли и Джек Айкел. У
«Рейнджерс» гол в активе Ника Холдена.
«Баффало» набрал 36 очков и
остается на последнем месте в Восточной конференции. У «Рейнджерс» 53 очка и
третье место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Баффало - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы:
Гиргенсонс (Джионта, Каррье), 12:17 (0:1). Кейн (Окпосо, Рейнхарт), 19:21 (0:2). J. Bailey 21:03 (0:3). Холден (Линдберг, Миллер), 35:55 (1:3). Айкел (Моулсон, Рейнхарт), 41:10 (1:4).
Место и дата
04 января 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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