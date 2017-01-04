«Каролина» уступила «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Нью-Джерси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нью-Джерси».

В составе победителей отличились Адам Хенрик, Майкл Камаллери и Кайл Палмиери. У «Каролины» Себастьян Ахо. Российский форвард «Нью-Джерси» Сергей Калинин провел на льду три минуты и 58 секунд, результативными действиями не отметился.

«Нью-Джерси» набрал 39 очков и занимает 13-е место на Востоке. «Каролина» при аналогичном количестве очков идет 12-й.

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