«Каролина» уступила «Нью-Джерси»
Матч регулярного чемпионата НХЛ
между «Каролиной» и «Нью-Джерси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча
– 3:1 в пользу «Нью-Джерси».
В составе победителей
отличились Адам Хенрик, Майкл Камаллери и Кайл Палмиери. У «Каролины» Себастьян
Ахо. Российский форвард «Нью-Джерси»
Сергей Калинин провел на льду три минуты и 58 секунд, результативными
действиями не отметился.
«Нью-Джерси» набрал 39 очков и
занимает 13-е место на Востоке. «Каролина» при аналогичном количестве очков
идет 12-й.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Нью-Джерси - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Хенрик (Каммаллери, Северсон), 34:56 (0:1). Каммаллери (Палмиери, Хенрик), 51:30 (0:2). Ахо (Хэйнси, Теравайнен), 52:24 (1:2). Палмиери 58:00 (1:3).
Место и дата
04 января 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция