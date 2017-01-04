Гол Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Торонто»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 6:5 в пользу «Вашингтона».

Решающую шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин. Кроме того, по одной шайбе забросили другие россияне «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также Кузнецов записал в свой актив три голевые передачи, а Орлов – одну. Голы также в активе Джастина Уильямса, Ти Джея Оши и Джона Карлсона.

У «Монреаля» голы забивали Назем Кадри, Коннор Браун, Фредерик Готье, Лео Комаров и Митчелл Марнер.

«Вашингтон» набрал 54 очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Торонто» 42 очка и девятое место.

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