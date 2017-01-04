«Коламбус» обыграл «Эдмонтон»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Эдмонтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Коламбуса».
В составе победителей отличились Кэм Андерссон, Вильям Карлссон и Ник Фолиньо. У «Эдмонтона» гол в активе Оскара Клефбома. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч.
«Коламбус» набрал 58 очков и лидирует в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет шестым на Западе – 45 очков.
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