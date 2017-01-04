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Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Виннипегом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:4 в пользу «Виннипега».

В составе «Тампы-Бэй» дубль сделал Никита Кучеров, в активе которого также одна результативная передача. Одно очко за ассист заработал и Валерий Наместников. У хозяев также забивали Мэтью Пека и Ондржей Палат. У «Виннипега» шайбы забрасывали Майк Шайфли, Николай Элерс (дважды), Джейкоб Тробуа, Дастин Бафлин и Патрик Лайне.

«Виннипег» набрал 39 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Тампы-Бэй» 42 очка и десятое место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Тампа-Бэй - Виннипег - 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

Голы:

Шейфли (Энстрём, Лайне), 7:25 (0:1). Пека (Киллорн, Наместников), 23:43 (1:1). Элерс 24:30 (1:2). Троуба (Уилер, Перро), 25:19 (1:3). Бафлин (Уилер, Моррисси), 34:44 (1:4). Палат (Кучеров, Джонсон), 43:26 (2:4). Элерс (Троуба, Лайне), 49:28 (2:5). Кучеров (Хедман, Джонсон), 52:22 (3:5). Кучеров (Хедман, Друэн), 57:29 (4:5). Лайне (Шейфли, Элерс), 58:37 (4:6).

Место и дата

04 января 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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