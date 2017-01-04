Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Виннипегом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:4 в пользу «Виннипега».

В составе «Тампы-Бэй» дубль сделал Никита Кучеров, в активе которого также одна результативная передача. Одно очко за ассист заработал и Валерий Наместников. У хозяев также забивали Мэтью Пека и Ондржей Палат. У «Виннипега» шайбы забрасывали Майк Шайфли, Николай Элерс (дважды), Джейкоб Тробуа, Дастин Бафлин и Патрик Лайне.

«Виннипег» набрал 39 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Тампы-Бэй» 42 очка и десятое место на Востоке.

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