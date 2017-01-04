Этот день в истории: Наталье Бочиной исполнилось 55 лет
Сегодня
отмечает день рождения российская легкоатлетка, бегунья
на короткие дистанции Наталья Бочина. Ей исполнилось 55 лет.
Бочина -
серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в Москве в беге на 200 метров и в
эстафете 4х100 метров. В 1980 году в возрасте 18 лет установила рекорд СССР в
беге на 200 метров (22,19 с), продержавшийся до 1992 года. Этот результат до
2003 года был мировым рекордом среди юниоров и по сей день является рекордом
Европы и России для юниоров.
Пятикратная
чемпионка СССР. Серебряный призер чемпионата Европы, двукратный
серебряный призер Кубка мира.
Интервью
Натальи Бочиной «Советскому спорту» читайте здесь.
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