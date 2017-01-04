Этот день в истории: Наталье Бочиной исполнилось 55 лет

Сегодня отмечает день рождения российская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции Наталья Бочина. Ей исполнилось 55 лет.

Бочина - серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в Москве в беге на 200 метров и в эстафете 4х100 метров. В 1980 году в возрасте 18 лет установила рекорд СССР в беге на 200 метров (22,19 с), продержавшийся до 1992 года. Этот результат до 2003 года был мировым рекордом среди юниоров и по сей день является рекордом Европы и России для юниоров.

Пятикратная чемпионка СССР. Серебряный призер чемпионата Европы, двукратный серебряный призер Кубка мира.

Интервью Натальи Бочиной «Советскому спорту» читайте здесь.