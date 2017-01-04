Два очка Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» в овертайме

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Ши Уэбер и Макс Пачьоретти. Два очка за результативные передачи заработал Александр Радулов. У «Нэшвилла» гол в активе Кевина Фиалы.

«Нэшвилл» с 39 очками идет девятым на Западе. «Монреаль» четвертый на Востоке – 52 очка.

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