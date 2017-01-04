Два очка Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» в овертайме
Матч регулярного чемпионата НХЛ
между «Нэшвиллом» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый
счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».
В составе победителей
отличились Ши Уэбер и Макс Пачьоретти. Два очка за результативные передачи
заработал Александр Радулов. У «Нэшвилла» гол в активе Кевина Фиалы.
«Нэшвилл» с 39 очками идет
девятым на Западе. «Монреаль» четвертый на Востоке – 52 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нэшвилл - Монреаль - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Фиала (Йоси, Эллис), 39:06 (1:0). Уэбер (Митчелл, Радулов), 44:26 (1:1). Пачиоретти (Больё, Радулов), 64:30 (1:2).
Место и дата
04 января 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически