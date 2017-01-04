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Два очка Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» в овертайме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Ши Уэбер и Макс Пачьоретти. Два очка за результативные передачи заработал Александр Радулов. У «Нэшвилла» гол в активе Кевина Фиалы.

«Нэшвилл» с 39 очками идет девятым на Западе. «Монреаль» четвертый на Востоке – 52 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Нэшвилл - Монреаль - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Фиала (Йоси, Эллис), 39:06 (1:0). Уэбер (Митчелл, Радулов), 44:26 (1:1). Пачиоретти (Больё, Радулов), 64:30 (1:2).

Место и дата

04 января 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция


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