Кузнецова обыграла Айяву и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене
Матч второго раунда турнира WTA в Брисбене
(Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и австралийкой Дестани Айявой
завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в
пользу Кузнецовой.
Матч продолжался один час и
десять минут. Светлана сделала больше эйсов (8:2) и совершила меньше двойных
ошибок (2:3). В следующем раунде Светлана сыграет с испанкой Гарбинье
Мугурусой.
Турнир WTA
Брисбен (Австралия)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 000 000
долларов
2-й раунд
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Айява Д. (Австралия) - 6:4, 6:3
Место и дата
04 января 05:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически