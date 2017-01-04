Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 4Финляндия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецова обыграла Айяву и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда турнира WTA в Брисбене (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и австралийкой Дестани Айявой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Кузнецовой.

Матч продолжался один час и десять минут. Светлана сделала больше эйсов (8:2) и совершила меньше двойных ошибок (2:3). В следующем раунде Светлана сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Турнир WTA

Брисбен (Австралия)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 000 000 долларов

2-й раунд

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Айява Д. (Австралия) - 6:4, 6:3

Место и дата

04 января 05:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
WTA. Брисбен. 1/8 финала. Кузнецова – Айява, Кербер – Барти и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/8 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).Брисбен. WTA. 1/16 финала. Кузнецова обыграла Чирико, Стосур уступила Мугурусе и другие матчиРезультаты матчей 1/16 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).Родина поднялась на 85-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разрядеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова - Елена Веснина одержали победу в первом круге турнира в Брисбене. Наш дуэт победил пару Дарья Юрак - Анастасия Родионова со счетом 6:2, 6:2.Кузнецова вышла во второй круг турнира в БрисбенеРоссиянка Светлана Кузнецова одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Брисбене.Первак не смогла выйти в основную сетку турнира в БрисбенеРоссийская теннисистка Ксения Первак уступила американке Саше Викери в матче первого раунда квалификации турнира в Брисбене (Австралия).Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом ОганяномВторая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном.Александр Медведев: Жалко, что Иванович не приедет в ПетербургБывший президент КХЛ, генеральный директор турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев высказался о решении Аны Иванович завершить спортивную карьеру.Шамиль Тарпищев: В следующем году Кузнецова может победить на одном из турниров «Большого шлема»Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре петербургской теннисистки Светланы Кузнецовой.Шамиль Тарпищев: Шараповой нужно быть готовой к тому, что зрители будут болеть против нееПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от возвращения в WTA-тур Марии Шараповой.Квитова не сможет играть шесть месяцев после стычки с грабителемДвукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова не сможет играть около шести месяцев после операции на левой руке.Александр Медведев: Винус Уильямс подтвердила участие в турнире в Санкт-ПетербургеГенеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о составе участников турнира, который пройдет в феврале следующего года.Операция Квитовой, гол Малкина и неудача «Боруссии». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Этот день в истории: Крис Эверт исполнилось 62 годаСегодня отмечает день рождения знаменитая американская теннисистка Крис Эверт. Ей исполнилось 62 года.Квитова перенесла операцию после ножевого ранения и не сможет нагружать руку три месяцаЧешская теннисистка Петра Квитова успешно перенесла операцию после вооруженного нападения, которое завершилось для нее ножевым ранением в руку. В ближайшие три месяца она не сможет нагружать руку, на которой было проведено хирургическое вмешательство.Кузнецова, Веснина, Макарова и Касаткина сыграют на турнире в Санкт-ПетербургеСтал известен полный состав участников турнира WТА в Санкт-Петербурге, который состоится с 30 января по 5 февраля 2017 года.Петра Квитова: Я в шоке, но понимаю, что мне еще повезло. Могла не остаться в живыхЧешская теннисистка Петра Квитова рассказала о своей стычке с грабителем, который проник сегодня в ее дом.На двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову совершено нападениеСегодня утром неизвестный напал на чешскую теннисистку Петру Квитову в ее собственном доме.Серена Уильямс: Когда я приезжала в Россию, всегда отличалась от других теннисистокАмериканская теннисистка Серена Уильямс признала, что всегда была экзотическим явлением в WTA-туре.Азаренко родила сынаЭкс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко родила сына. Об этом теннисистка написала в своем Instagram.
Главные новости
Теннис
Кузнецова обыграла Айяву и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене
Хоккей
Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом»
Хоккей
Гол Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Торонто»
Футбол
Этот день в истории: Тони Кроосу исполнилось 27 лет
Футбол
Этот день в истории: Олегу Романцеву исполнилось 63 года
Футбол
«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» в Кубке Испании благодаря голам Коке и Гризманна
Футбол
Майк Фелан уволен с поста главного тренера «Халл Сити»
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом», уступая со счетом 0:3 по ходу матча
Бокс
Допинг-проба «Б» Александра Поветкина будет вскрыта 5 января
Футбол
Нобель Арустамян: Куасси переходит из «Краснодара» в «Селтик»
все новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
WTA Tour
WTA Tour