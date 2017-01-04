Хуан Мануэль Лопес дисквалифицирован на полгода за драку с тренером
Боксерская комиссия Пуэрто-Рико дисквалифицировала экс-чемпиона мира Хуана Мануэля Лопеса на шесть месяцев за драку с тренером Альбертом Риверой после боя с Вилфредо Васкесом.
29
октября прошлого года Лопес победил соотечественника Васкеса нокаутом в
11-м раунде. После этого на ринг
выбежал тренер Вилфредо Альберто Ривера, и между ними произошла потасовка.
По результатам инцидента боксерская комиссия Пуэрто-Рико временно отстранила обоих участников драки, наложив штраф в размере $1000 и $500 на Лопеса и Риверу соответственно.
В 2012 году Лопес уже получал годичную дисквалификацию за оскорбление рефери.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически