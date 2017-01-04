Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных событий утра среды.

1. После полуночи по Москве завершились три матча чемпионата Англии. В центральном из них «Арсенал» чудом спасся от поражения в матче с «Борнмутом». «Канониры» уступали со счетом 0:3, но в итоге сумели вырвать ничью. На последних минутах сравнял счет Оливье Жиру. Правда, подняться выше четвертого места «Арсенал» пока не может.

2. В битве за выживание важную победу одержал «Суонси». Выездная виктория в матче с «Кристал Пэлас» помогла «лебедям» подняться с последнего места.

3. Тут же подоспела новость об увольнении главного тренера «Халла» Майка Фелана. Символично, что после победы «Суонси» «тигры» с 13 очками опустились на последнее место.

4. Допинг-проба «Б» Александра Поветкина будет вскрыта 5 января.



5. Успешно стартовал в 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико». 2:0 в матче с «Лас-Пальмасом» на выезде почти гарантируют спокойную жизнь в ответной игре на своем поле.



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6. А вот «Порту» неудачно выступил в Кубке Португальской лиги и вылетел. Команда даже стала последней в своей группе (в этом соревновании есть групповой турнир).

7. Игрокам, игнорирующим вызов в сборные на Кубок африканских наций, грозят санкции вплоть до запрета играть за свои клубы на период турнира. Сами же клубы могут оштрафовать.



8. Очень продуктивно сыграли россияне «Вашингтона». Они внесли серьезный вклад в победу своей команды над «Торонто» в НХЛ. Александр Овечкин забросил решающую шайбу в овертайме, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также забили по голу. Кузнецов к тому же сделал три результативные передачи.

9. Никита Кучеров сделал дубль за «Тампу». Правда, это не помогло его команде не проиграть «Винипегу».

10. Радулов сделал две результативные передачи, а его «Монреаль» победил. Удачный день для Александра.



11. Наконец, поздравляем Светлану Кузнецову с выходом в четвертьфинал турнира в Брисбене.

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