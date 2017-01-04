Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Савин: Самым успешным для меня был 2008 год, когда играл в «Крыльях» у Слуцкого

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Евгений Савин рассказал о том, какой сезон он считает самым удачным в своей карьере.

- Недавно мы с Леонидом Слуцким обсуждали, что самым успешным был, наверное, 2008 год, когда я играл под руководством Леонида Викторовича в «Крыльях Советов». У нас была очень хорошая команда, большие амбиции. Тогда мы попали в Еврокубки, а я забил, по-моему, 10 мячей и получил второй вызов в сборную России — при Хиддинке.

Первую зарплату получил в «Роторе». Еще не окончившего школу, в 10-м классе меня взяли в дубль, сделали «обособленным парнем». Учеба еще продолжалась, а меня уже был свободный график. Первая зарплата была 300 рублей — на тот момент на эти деньги можно было купить, например, шампунь, постричься и с телеграфа позвонить родителям в Тобольск, - рассказал Савин в интервью «Известиям».

Евгений Савин завершил карьеру игрока в 2015 году. Его последней командой была «Тюмень».




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Этот день в истории. Квинси Промесу - 25!Сегодня, 4 января, празднует свой юбилей полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Футболисту исполняется 25 лет.Марко Девич: «Рубин» навсегда останется в моем сердцеНападающий Марко Девич, на днях покинувший «Рубин», поблагодарил казанский клуб за поддержку.Евгений Савин: В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработатьБывший нападающий сборной России Евгений Савин рассказал о том, почему он так и не стал игроком ЦСКА.Хавьер Грасия: В «Рубине» осознают, что успеха невозможно добиться в кратчайшие срокиГлавный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия убежден в том, что руководство клуба предоставит ему карт-бланш для дальнейшей работы с командой.«Хочу шаг вперед, перейти в топ-клуб». Как Витсель обманывал нас целый год«Хочу шаг вперед, перейти в топ-клуб». Как Витсель обманывал нас целый годБельгиец убеждал, что собирается в Англию или Италию – оказалось, китайские деньги важнее.Ломбертс до конца сезона останется в «Зените»Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, скорее всего, останется в питерском клубе до конца сезона. Об этом сообщает бельгийское издание Voetbal24.be.Кто такой Дриусси? Защитник, которым интересуется «Спартак»Кто такой Дриусси? Защитник, которым интересуется «Спартак»По сообщениям СМИ, «Спартак» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси.Этот день в истории: Олегу Романцеву исполнилось 63 годаСегодня отмечает день рождения известный российский футболист и тренер Олег Романцев. Ему исполнилось 63 года.Вячеслав Шевчук: Луческу был нашим диктатором, фараоном. Сыграть на сборах вничью – это сразу катастрофаБывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о совместной работе с Мирчей Луческу, который сейчас возглавляет «Зенит».Вячеслав Шевчук: Спаллетти хотел видеть меня в «Зените». Не знаю, что не получилосьБывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук сказал, что мог перейти в «Зенит», но трансфер в итоге сорвался.Аксель Витсель покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛАксель Витсель покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Нобель Арустамян: Куасси переходит из «Краснодара» в «Селтик»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о том, что полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси продолжит карьеру в «Селтике».Андрей Червиченко: Витсель поступил правильно, уехав в КитайБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – об уходе Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Аксель Витсель: Петербург будет занимать особое место в моем сердцеПолузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поделился впечатлениями от перехода в китайский клуб.Андрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денегАндрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денегБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных трансферных событиях последних дней.Валерий Рейнгольд: Правильно «Зенит» сделал, что отпустил ВитселяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд положительно оценил переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Защитник «Анжи» Менса перешел в клуб MLS «Коламбус Крю»Ганский защитник «Анжи» Джонатан Менса стал игроком клуба Главной MLS «Коламбус Крю». Об этом сообщил официальный сайт махачкалинской команды.Официально: Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Борис Игнатьев: Думаю, что Витсель подводит итог карьеры и решает проблему дальнейшего бытияВице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал переход 27-летнего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Нападающий «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКАГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что форварда команды Евгения Маркова хотел просмотреть ЦСКА, но этот вариант не заинтересовал игрока.
Главные новости
Футбол
Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра
Футбол
Этот день в истории. Квинси Промесу - 25!
Хоккей
Бобровский одержал 14-ю победу кряду в регулярном чемпионате НХЛ
Футбол
Неудачи форварда Исаака Саксесса в «Уотфорде» объяснили проклятием африканского шамана
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Мемфис», Мозгов набрал 14 очков
Легкая атлетика
Макларен передал IAAF список из 200 имен российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга
Футбол
Евгений Савин: В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать
Хоккей
Хавьер Грасия: В «Рубине» осознают, что успеха невозможно добиться в кратчайшие сроки
Бокс
Хуан Мануэль Лопес дисквалифицирован на полгода за драку с тренером
Футбол
Ломбертс до конца сезона останется в «Зените»
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Евгений Савин
Евгений Савинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости