Евгений Савин: Самым успешным для меня был 2008 год, когда играл в «Крыльях» у Слуцкого

Бывший нападающий сборной России Евгений Савин рассказал о том, какой сезон он считает самым удачным в своей карьере.

- Недавно мы с Леонидом Слуцким обсуждали, что самым успешным был, наверное, 2008 год, когда я играл под руководством Леонида Викторовича в «Крыльях Советов». У нас была очень хорошая команда, большие амбиции. Тогда мы попали в Еврокубки, а я забил, по-моему, 10 мячей и получил второй вызов в сборную России — при Хиддинке.

Первую зарплату получил в «Роторе». Еще не окончившего школу, в 10-м классе меня взяли в дубль, сделали «обособленным парнем». Учеба еще продолжалась, а меня уже был свободный график. Первая зарплата была 300 рублей — на тот момент на эти деньги можно было купить, например, шампунь, постричься и с телеграфа позвонить родителям в Тобольск, - рассказал Савин в интервью «Известиям».

Евгений Савин завершил карьеру игрока в 2015 году. Его последней командой была «Тюмень».



