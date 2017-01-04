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Мартин Йонсруд Сундбю: Устюгов - сейчас лучший лыжник в мире

Источник:  NRKКомментарии

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю считает, что россиянин Сергей Устюгов является на данный момент самым сильным лыжником в мире.

- Я хотел бы победить в скиатлоне, но на данный момент я не являюсь лучшим лыжником. Россиянин Устюгов - сейчас лучший в мире. Я не чувствовал легкость в ногах, вся борьба была уже на финише, но Устюгов пришел к цели первым, - цитирует Сундбю NRK. 

Россиянин показал результат 48 минут 40,4 секунды. Вторым в гонке стал норвежский спортсмен Мартин Сундбю, отставший от Устюгова на 0,6 секунды. Третье место показал швейцарский лыжник Дарио Колонья (+1,0).

Напомним, Устюгов ранее добился победы на «Тур де Ски» в спринте и масс-старте. Добавим, что «Тур де Ски» продолжится 4 января женской и мужской гонками преследования свободным стилем. 

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