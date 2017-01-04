Хавьер Грасия: В «Рубине» осознают, что успеха невозможно добиться в кратчайшие сроки

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия убежден в том, что руководство клуба предоставит ему карт-бланш для дальнейшей работы с командой.

- Я абсолютно спокоен. Подписал долгосрочный контракт для того, чтобы работать по плану и постепенно решать задачи, стоящие перед клубом. В «Рубине» осознают, что крупных успехов трудно добиться в кратчайшие сроки, - рассказал Грасия.

Напомним, бывший наставник «Малаги» Хавьер Грасия подписал 4-летний контракт с «Рубином» минувшим летом.

В данный момент казанцы занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.

