Евгений Савин: В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать

Бывший нападающий сборной России Евгений Савин рассказал о том, почему он так и не стал игроком ЦСКА.

- Абсолютно простая ситуация. Я подписал контракт, получил форму. Поймите, футбол — это не только болельщики, игроки и футбольные клубы. Это также и агенты, и еще множество сторон, которые хотят зарабатывать деньги при совершении трансферов. В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать. И в какой-то момент Евгений Гинер сказал: «Хватит, всему есть предел». И контракт аннулировали.

Думаю, виной этому стала не очень качественная работа агента, все-таки именно он должен находить точки соприкосновения со всеми сторонами — и с клубом, и с футболистом, и с людьми, которые рядом. Так или иначе, крайним оказался я. Жаль, что так сложились обстоятельства. Это была отличная возможность поиграть в топ-клубе, - рассказал Савин в интервью «Известиям».

Евгений Савин завершил карьеру игрока в 2015 году, после чего начал работать на телевидении. Его последней командой была «Тюмень».





