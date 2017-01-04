Макларен передал IAAF список из 200 имен российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена список из 200 имен российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга.

В заявлении на сайте организации сообщается, что эти сведения будут учитываться при вынесении решений относительно спортсменов, запрашивающих индивидуальный допуск до международных соревнований. Ранее ряд российских спортсменов отправили в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки для участия в международных стартах. Среди атлетов Мария Кучина и Сергей Шубенков.

IAAF на своем официальном сайте опубликовала критерии допуска российских спортсменов к международным стартам в индивидуальном порядке. В одном из критериев сообщается: «спортсмен должен доказать, что не вовлечен в допинговые скандалы и не совершал махинаций с пробирками».

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD.

В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.