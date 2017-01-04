«Лейкерс» обыграли «Мемфис», Мозгов набрал 14 очков
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» нанесли поражение «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА (116:102).
Российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов провел на площадке более 37 минут. Он набрал 14 очков, реализовав 7 бросков с игры из 12, сделал 5 подборов, 1 перехват и 1 блокшот.
А самым результативным игроком встречи стал его визави из «Мемфиса» испанец Марк Газоль (22 очков + 6 подборов + 7 результативных передач).
Отметим, что для «Лейкерс» это была лишь вторая победа в девяти последних матчах.
Матч
Место и дата
04 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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