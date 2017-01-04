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Неудачи форварда Исаака Саксесса в «Уотфорде» объяснили проклятием африканского шамана

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  African FootballКомментарии

Портал Africanfootball.com представил оригинальное объяснение проблем, с которыми столкнулся молодой нигерийский форвард Исаак Саксесс после перехода в «Уотфорд».

1 июля прошлого года «Уотфорд» заплатил испанской «Гранаде» за 20-летнего нападающего 15 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Саксесс провел 8 матчей (из них 7 - выходы на замену) и забил только 1 гол. При этом футболист испытывает постоянные проблемы со здоровьем.

«В Африке есть люди, которые завидуют успехам и прогрессу Исаака. В отчаянии они обратились к местному шаману, который проклял игрока», - говорится в сообщении на сайте.

В сезоне-2015/16, играя за «Гранаду» в примере, Саксесс забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.


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