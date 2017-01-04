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Бобровский одержал 14-ю победу кряду в регулярном чемпионате НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский выиграл 14-й матч подряд в рамках регулярного сезона НХЛ.

Минувшей ночью «Коламбус» нанес поражение «Эдмонтону» (3:1). Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам.

Это второй показатель среди вратарей за всю историю лиги. Рекордсменом является вратарь «Бостона» Жиль Жильбер, в сезоне-1975/76 выигравший 17 матчей кряду.

Напомним, «Коламбус» не проигрывает на протяжении 16 матчей подряд, что является второй по продолжительности победной серией в НХЛ. Также «Жакеты» стали второй командой в истории лиги, которая победила во всех матчах календарного месяца (для команд, сыгравших больше десяти матчей).

Сергей Бобровский ранее был признан первой звездой НХЛ по итогам декабря.


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