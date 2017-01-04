Александр Овечкин: Игра с «Торонто» получилась забавной для зрителей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший победную шайбу в матче с «Торонто» (6:5 ОТ), поделился своими впечатлениями.

- Очевидно, это была забавная игра для зрителей. Хорошо, что мы не позволили сопернику разыграться в третьем периоде. Понимали, что это важный момент в игре и мы должны продолжать оказывать давление. Это и принесло нам результат, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 6:5 в пользу «Вашингтона». Решающую шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин. Кроме того, по одной шайбе забросили другие россияне «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также Кузнецов записал в свой актив три голевые передачи, а Орлов – одну.

«Вашингтон» набрал 54 очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Торонто» 42 очка и девятое место.