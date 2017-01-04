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Александр Овечкин: Игра с «Торонто» получилась забавной для зрителей

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший победную шайбу в матче с «Торонто» (6:5 ОТ), поделился своими впечатлениями.

 - Очевидно, это была забавная игра для зрителей. Хорошо, что мы не позволили сопернику разыграться в третьем периоде. Понимали, что это важный момент в игре и мы должны продолжать оказывать давление. Это и принесло нам результат, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. 

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 6:5 в пользу «Вашингтона». Решающую шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин. Кроме того, по одной шайбе забросили другие россияне «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также Кузнецов записал в свой актив три голевые передачи, а Орлов – одну.

«Вашингтон» набрал 54 очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Торонто» 42 очка и девятое место. 

Матч

Вашингтон - Торонто - 6:5 О.Т. (2:3, 0:1, 3:1, 1:0)

Голы:

Уильямс (Кузнецов, Орлов), 1:14 (1:0). Кадри (ван Римсдайк, Марнер), 6:39 (1:1). Браун (Мэттьюз, Хьюман), 11:44 (1:2). Оши (Уильямс), 16:00 (2:2). Готье (Кэррик), 18:06 (2:3). Комаров (Мэттьюз, Нюландер), 33:33 (2:4). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 42:20 (3:4). Орлов (Нисканен, Эллер), 43:39 (4:4). Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 51:08 (4:5). Карлсон (Уильямс, Кузнецов), 53:55 (5:5). Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 60:22 (6:5).

Место и дата

04 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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