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Дэвид Хэй: Белью не выстоит против меня и четырех раундов

Источник:  Boxing NewsКомментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй уверен в том, что он одержит досрочную победу над соотечественником Тони Белью, которому принадлежит пояс WBC в первом тяжелом весе.

- Белью продолжает заливать о том, как он затянет меня в поздние раунды. Но как такое может случиться, если он и четырех раундов не выстоит?

Парень, ты глубоко заблуждаешься. Хотя в любом случае продолжай упорно тренироваться. Твое нытье только добавляет мне мотивации, - заявил Хэй.

Напомним, поединок Хэй - Белью состоится 4 марта на арене «О2» в Лондоне в рамках тяжелого веса. Чемпионский титул, принадлежащий Тони, на кону стоять не будет.


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