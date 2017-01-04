Дэвид Хэй: Белью не выстоит против меня и четырех раундов

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй уверен в том, что он одержит досрочную победу над соотечественником Тони Белью, которому принадлежит пояс WBC в первом тяжелом весе.

- Белью продолжает заливать о том, как он затянет меня в поздние раунды. Но как такое может случиться, если он и четырех раундов не выстоит?

Парень, ты глубоко заблуждаешься. Хотя в любом случае продолжай упорно тренироваться. Твое нытье только добавляет мне мотивации, - заявил Хэй.

Напомним, поединок Хэй - Белью состоится 4 марта на арене «О2» в Лондоне в рамках тяжелого веса. Чемпионский титул, принадлежащий Тони, на кону стоять не будет.



