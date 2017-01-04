Этот день в истории. Квинси Промесу - 25!

Сегодня, 4 января, празднует свой юбилей полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Футболисту исполняется 25 лет.

Голландец дебютировал в составе «Спартака» в августе 2014 года, провел с тех пор за красно-белых 78 матчей и забил 37 мячей. Промес дважды признавался игроком года в «Спартаке», дважды входил в список 33-х лучших футболистов РФПЛ.

В текущем сезоне голландец принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Минувшим летом футболист продлил контракт с красно-белыми до 2021 года.

До «Спартака» Промес играл в Голландии - за «Твенте» (2012-2014) и «Гоу Эхед Иглс» (аренда, 2012-2013). За сборную Нидерландов полузащитник провел 16 матчей и забил два мяча.