Серена Уильямс проиграла 72-й ракетке мира на турнире в Окленде
Второй номер рейтинга WTA американка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира, проходящего в Новой Зеландии.
35-летняя Уильямс уступила в трех партиях соотечественнице Мэдисон Бренгл, занимающей лишь 72-ю строчку в мировом рейтинге - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Серена выполнила 9 подач навылет и проиграла 4 гейма на своей подаче.
В четвертьфинале 26-летняя Бренгл, встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Напомним, на прошлой неделе Уильямс-младшая объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA
Покрытие - хард. Призовой фонд - 250 000 долларов США
Второй круг
Бренгл (США) - С.Уильямс (США) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически