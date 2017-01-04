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Серена Уильямс проиграла 72-й ракетке мира на турнире в Окленде

Источник:  WTAКомментарии

Второй номер рейтинга WTA американка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира, проходящего в Новой Зеландии.

35-летняя Уильямс уступила в трех партиях соотечественнице Мэдисон Бренгл, занимающей лишь 72-ю строчку в мировом рейтинге - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Серена  выполнила 9 подач навылет и проиграла 4 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале 26-летняя Бренгл, встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Напомним, на прошлой неделе Уильямс-младшая объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA

Покрытие - хард. Призовой фонд - 250 000 долларов США

Второй круг

Бренгл (США) - С.Уильямс (США) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.


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